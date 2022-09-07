Yusufeli yeni yerleşim yerine taşınmak için gün sayıyor

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Yusufeli Barajı ve HES projesi dolayısıyla sular altında kalacak Yusufeli ilçesi ve 7 köyün taşınacağı yeni yerleşim yerlerindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Barajın göl alanı içerisinde kalacak ilçe merkezi ve köylerin taşınacağı yeni yerleşim yerlerindeki alt ve üst yapı çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasının ardından başlatılan iskan hak sahibi olan ailelere konutlar ve iş yeri teslimatı işlemleri devam ediyor.

Yusufeli yeni yerleşim yerinde oluşturulan "Borçlandırma Ofisi"nde, DSİ Genel Müdürlüğü, TOKİ Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesindeki personel tarafından haftanın 7 günü hak sahibi vatandaşlara konut ve iş yeri teslimatı ve borçlandırma işlemleri için hizmet veriliyor.

20 Temmuz'da başlayan teslimat ve borçlandırma işlemleri, 18 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.

Üç ayrı bölgede 10 etap halinde inşa edilen Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerinde 2 bin 640 konut, 317 iş yeri, 20 arsa için hak sahibi bulunurken Yusufeli Barajı ve HES projesinden etkilenen 7 köyde ise 520 konut, 5 iş yeri hak sahibi bulunuyor.

Bugüne kadar ilçe merkezinde 2 bin 161 aileye konut, 194 aileye iş yerleri teslim edildi. 2061 konut, 194 iş yeri için de borçlandırma sözleşmesi imzalandı.

Köylerde toplam 196 aileye konutları teslim edilirken 43 aile de konut için borçlandırma sözleşmesi imzaladı.

- Vatandaşlar hüznü ve heyecanı birada yaşıyor

Borçlandırma sözleşmelerini imzalayarak konut ve iş yerlerini teslim alan vatandaşlar hüznü ve heyecanı bir arada yaşıyor.

Konutunu teslim alan hak sahiplerinden Necmettin Taşkın, yılın belli bir zamanını Bursa'da belli zamanını da Yusufeli'nde geçirdiğini söyledi.

Hak sahibi olduğu konutunu teslim aldığını ifade eden Taşkın, "İnşallah hayırlı olur. Yusufeli barajından dolayı ilçemiz sular altında kalacak. Yeni ilçeye taşınıyoruz. Üzülüyoruz, anılarım eski ilçedeydi. Anılarımız sular altında kalacak." dedi.

Hak sahiplerinden Hüseyin Aydın da yapılan baraj dolayısıyla yeni yerleşim yerine taşınacaklarını söyledi.

Yeni yerleşim yerinin bölgede yaşayan herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Aydın, yeni ilçe merkezinin ilerleyen zamanlarda çok daha güzel olacağına inandığını ifade ederek, "Yeni ilçeye taşınmak istiyoruz. Yavaş yavaş taşınacağız. İlçemiz göl manzaralı olacak. Devletimiz bizi mağdur etmedi. Hiçbir zaman da mağdur etmez Allah'ın izniyle. Devletimize inanıyoruz ve güveniyoruz." dedi.

Tekkale köyü yeni yerleşim yerindeki evini teslim aldığını anlatan Aydın, "Hayatımız eski Yusufeli'nde geçti ama yeni yerleşim yeri de gayet güzel. Taşınma sürecinde bazı aksaklıklar sorunlar olabilir ama biz devletimizin yaptıklarından memnunuz. Herhangi bir mağduriyetimiz yok. Köy evlerimiz biraz pahalı ama devletimiz ileriye doğru bunu çözer" diye konuştu.

Evini teslim alarak borçlandırma sözleşmesini imzalayan Mehmet Abanoz da doğup büyüdüğü, anılarının olduğu ilçenin sular altında kalacak olmasının hüznünü yaşadığını kaydetti.

Anılarını sular altında bırakarak yeni bir sayfa açtıklarını anlatan Abanoz, "Yeni ilçemizi, evimizi gezdik gördük, bazı eksiklikler var ama yine de gayet iyi olmuş" dedi.

İkinci bölge birinci etapta hak sahibi olan Ali Balcı da yeni evini ailesiyle gezdiğini ve çok beğendiklerini söyledi.

Devletin bu zorlu coğrafyada adeta dağı kesip düz alanlar oluşturarak yeni bir ilçe yaptığını belirten Balcı, "Devletimizin burada özverili bir çalışma yaparak birbirinden güzel örnek binalar yaptığını gördük. Devletimizle bir kez daha gurur duyduk. Bizim tek üzüntümüz çocukluğumuzun, gençliğimizin ve anılarımızın geçtiği ilçemizin sular altında kalacak olmasıdır." dedi.

Evini teslim almanın mutluluğunu yaşayan Osman Çelik ise barajın su tutmasıyla yeni ilçe merkezinin göl manzarasıyla son derece modern ve örnek bir ilçe görünümüne sahip olacağına inandığını söyledi.

İş nedeniyle Bursa'da yaşadığını ve emekli olunca yeni ilçedeki evine taşınacağını dile getiren Çelik, "Evim ikinci bölge ikinci etaptaki bir binanın zemin katında. Zemin katı olmasına rağmen son derece güzel ve kullanışlı. Evimin zemin katında olmasına rağmen bir şikayetim yok. Biz memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

İlçede yaşayan 83 yaşındaki İsminaz Işık da çocuklarının yeni yerleşim yerinde hak sahibi olduğunu ifade ederek, yapılan evleri çok beğendiğini ve ömrünün geri kalan kısmını burada geçirecek olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

