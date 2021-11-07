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Yusufeli'nde 6. Off-Road oyunları düzenlendi

07.11.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusufeli'nde 6. Off-Road oyunları düzenlendi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yurt içi ve dışından ekiplerin katılımıyla 6. Off-Road oyunları organize edildi.

Yusufeli Belediyesi ile Yusufeli Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Çevreli köyünde düzenlenen yarışlara Artvin ve Türkiye’nin değişik illerinin yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan'dan 52 ekip katıldı.

Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 olarak adlandırılan kategorilerinde düzenlenen yarışlarda, ekipler özel dizayn edilmiş araçlarıyla dereceye girmek için zorlu parkurda hünerlerini sergiledi.

Sürücüler, tümsek ve su dolu çukurlarla zorlaştırılan 1,5 kilometre uzunluğundaki parkurda zaman zaman zor anlar yaşarken, parkuru bitiremeyen araçlar iş makineleriyle alandan çıkarıldı.

Yarışlarda, S1 kategorisinde Abdi Tatarhan ve Özgür Hekimoğlu, S2 kategorisinde Fatih Ardıç ve Mustafa Gürsöy, S3 kategorisinde Emrah Kavaz ve Tolga Şatır, S4 kategorisinde de Cengiz Sarı ve Serkan Kartal çifti birinciliği elde etti.

Yarışların ardından kategorilerinde birinci olan ekiplere para ödülünün yanı sıra madalya ve kupaları verildi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, yaptığı konuşmada, organizasyonun 6. kez ilçede düzenleniyor olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yarış tutkunlarının güzel bir sonbahar gününde, zevkli ve heyecan dolu yarışlar izlediğini ifade eden Aytekin, "İlçe olarak bu tarz sosyal etkinliklere ihtiyacımız var. Bu yarışların düzenlemesine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi çok güzel, sporcuların ilgisi yüksek. İnşallah Yusufeli yerleşim yerinde de bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Yarışları, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan ile çok sayıda yarış tutkunu izledi.

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