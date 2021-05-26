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Yuvasından düşen karga yavrusuna evlerinde özenle bakıyorlar

26.05.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kartal saldırısı sonucu yuvadan düşen yavru kargaya sahip çıkan çift, kuşu büyüttükten sonra doğal yaşam alanına bırakmak istiyor - Mesut Yanıkoğlu: - "Bize çok alıştı. Çok da sevimli. Bizle yatıyor, sabah kahvaltı yapıyor, çay içer. Hiç yabani değil" - Fatma Yanıkoğlu: - "Acıkınca bağırıyor. Bizimle mutlu, çok alıştı. Nasıl ayrılırız bilemiyorum"

İLHAMİ ÇETİN - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Mesut ve Fatma Yanıkoğlu çifti, kartal saldırısı sonucu yuvasından düştüğünü görerek evlerine aldıkları karga yavrusuna özenle bakıyor.

İlçeye bağlı Bulanık köyünde oturan 3 çocuk ve 1 torun sahibi Mesut (60) ve Fatma Yanıkoğlu (55) çifti, evlerinin yanında bulunan kavak ağacındaki yuvada bulunan yavru karganın, kartalın saldırısıyla yere düştüğünü gördü.

Kargayı alıp evlerine götüren çift, yaklaşık 15 gündür baktıkları kuşu et ve ciğerle besliyor.

Kargaya özenle bakan Yanıkoğlu çifti, günün her anını onunla geçiriyor.

Omuzlarına ve başlarına çıkan yavruya çok alışan çift, uçmaya başlayınca onu doğaya bırakmayı düşünüyor.

Mesut Yanıkoğlu, AA muhabirine, kargaya baktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kartalın karga yavrusunun birini götürdüğünü, diğerini de yere düşürdüğünü anlatan Yanıkoğlu, "Hayvanların bağırışlarından anladık. Hemen koşup yetiştik, kargayı bulduk. Uçamıyordu, yavru zaten. Kedi ve köpekler yakalamadan eve getirdik. Bu hayvan ne yer, ne içer bilemedik. Tavukçu arkadaşlara sordum. 'Et, balık, solucan yer.' dediler. Et verdik, balık aldık, bakımına devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Gitme taraftarı değil, bize çok alıştı"

Yanıkoğlu, kuşun kendilerine çok alıştığını dile getirerek, "Yavruya 'Hasan' ismini verdik. Uçma eğitimi de yaptırıyorum ama gitme taraftarı değil, bize çok alıştı. Çok da sevimli. Bizle yatıyor, sabah kahvaltı yapıyor, çay içer. Hiç yabani değil. 'Besle kargayı oysun gözünü' derler ya hiç öyle değil. Çok sevdik kargayı ama evde tutma taraftarı değilim, doğaya bırakacağım. Şimdi uçamıyor, kediler, köpekler tutarlar. Onun için iyice emin olmadan bırakmayacağım." diye konuştu.

Fatma Yanıkoğlu ise evlerinin maskotu haline gelen karga yavrusunu çok sevdiklerini vurgulayarak, "Et ve ciğer vererek besliyoruz. Beğenmediği yemeği yemiyor. Acıkınca bağırıyor. O şimdi bizimle mutlu. Bize çok alıştı. Nasıl ayrılırız bilemiyorum." ifadesini kullandı.

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