Yüz kupası uygulaması nedir? Nasıl yapılır?

2014 yılında ICTA’dan sertifika alarak Türkiye’ de ilk olarak ‘Yüz Kupa Tedavisi’ni uygulayan Dr. Meltem Ayran, konu hakkında önemli bilgiler verdi.

2014 yılında Amerika’ da Uluslararası Kupa (international cupping therapy association/ICTA) Birligi’nden aldığı egitimden bu yana kliniğinde Kupa Tedavilerini uygulayan Dr. Ayran, ICTA’ dan eğitim alan Avrupa ve Ortadoğu’daki tek sertifikalı hekim.

Dr. Meltem Ayran, “Facial Cupping Therapy; yan etkisi olmayan , tamamen doğal bir antiaging yöntemidir. Cildin sıkılaşıp kırışıklıkların giderilmesini sağlar, göz çevresindeki siyah halkaların yok olmasını sağlar. Ayrıca; baş ağrılarına, sinüs problemlerine , çene eklemiyle ilgili sorunların ve akne problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Yüze özel küçük kupalarla uygulanır, ağrısızdır ve iz bırakmaz. Kupa Terapisinin Etkileri;-kan dolaşımı artar-cilt dokularında metabolizma hızlanır,sıcaklık artar-cilt dokularında oksijenlenme artar-ter ve yağ bezlerinin fonksiyonları düzenlenir-dokularda biriken toksinler uzaklaştırılır-lenf dolaşımı artar ,ödem azalır-ciltte kolajen ve elastin üretimi artar-cildin dış etkilere karşı dayanıklılığı artar-yüz kaslarının gevşemesini sağlar-sinüslerin rahatlamasını,sinüs sıvılarının azalmasını sağlar-çene eklemlerine bağlı rahatsızlıklara iyi gelir-yüzdeki skar dokularını yumuşatır-yüzdeki renk farklılıklarının düzelmesini sağlar-akne tedavisini destekler-siyah noktaları azaltır-cildin sıkılaşmasını sağlar-kupa uygulaması sonrası cilde uygulanan serum, maske, kremlerin emilimini artırarak biyoyararlanımı artırır Kupa Tedavisinin Uygulandığı Alanlar:-Lipoliz ,mezoterapi öncesinde tüm vücuda-PRP ya da mezoterapi öncesinde öncesinde yüz ve boyun bölgesinde kombine tedavi olarak ya da -12’li , 24’lü seanslar halinde tek başına cilt yenileme ve gençleştirme tedavisi olarak kullanılan, yan etkisi olmayan doğal bir yöntemdir” dedi.

Cupping ile Cilt Gençleştirme ne zaman yapılır

Cupping ile Cilt Gençleştirmenin yılın her ayı yapılabileceğini anlatan Dr. Meltem Ayran, “Yaş sınırlaması yoktur,Botox,dolgu,laser gibi uygulamalardan sonra 15 gün ara verdikten sonra uygulanır; uygulamalara herhangi bir zarar vermeyeceği gibi cildin daha iyi görünmesine kombine tedavi olarak katkı sağlayacaktır,Baş-boyun bölgesinde, dişlerde enfeksiyon olmamalıdır. Yüz Kupası uygulaması hem alternatif bir tip metodu olduğu gibi gençleşme ve antiaging amaçlı da kullanılır” diye konuştu.

