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Yüz ölçümü nasıl yazılır? Yüz ölçümü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir

28.11.2023 20:12 | Son Güncelleme:
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Türkçede bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Aynı şekilde bir kelimenin eş anlamlı karşılıkları da birden fazla olabilir. Dilimizin zengin bir kelime dağarcığına sahip olması da bu ve benzeri nedenlere bağlıdır. Ayrıca yabancı kökenli kelimeler ve birleşik türde kelimeler de bu zenginliğin başka nedenleridir.

Diller arasında en geniş kelime dağarcığına sahip olan Türkçe, öz Türkçe olan ve geçmişten günümüze bazı değişikliklere uğrayan kelimelerin yanı sıra yabancı dillerden aldığı kelimeleri de dağarcığına katmıştır. Bu durumlar dışında birkaç kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu birleşik türde olan kelimeler de zengin kelime dağarcığının başka bir sebebidir. Ancak bu durum aynı zamanda yazım yanlışlarına da neden olmaktadır. Türkçe yazım kuralları da bu yanlışların önüne geçebilmek amacı ile oluşturulmuştur.

Yüz ölçümü nasıl yazılır?

Türkçe yazım kurallarına uyulmadığı sürece kelimelerin yazımında hataya düşülür. Özellikle birleşik türde kelimeler en sık yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer alır. Yüz ölçümü de bu kelimelerden biridir. “Mesaha” anlamına da gelen yüz ölçümü TDK’nın (Türk Dil Kurumunun) resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük kısmındaki tanımına göre isim türündedir ve iki farklı anlamda kullanılır. Bu tanımlar şu şekildedir:

  • Bir yerin ya da bir şeyin yüzeyini ölçmek
  • Yüzeyin ölçümü sonucunda ortaya çıkan alan, miktar

Yüz ölçümü ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre yüz ölçümü doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Türkçede bir kelime ayrı ya da bitişik olarak yazılacaksa o kelimede bazı özelikler aranır. Yüz ölçümü ayrı yazılması gereken birleşik türde kelimelerde aranan özelliklere sahip olduğu için ayrı yazılmalıdır. Birleşik türde olan her kelime bitişik yazılmayabilir. Yüz ölçümü de birleşik türde bir kelimedir ama bitişik yazılmaz. Türkçe yazım kurallarına göre bu kelimenin bitişik yazılması yazım hatası olarak kabul edilir.

Yüz ölçümü bitişik mi yazılır?

Yüz ölçümü yazımı ayrı olmalıdır. Bitişik yazılması doğru değildir. Türkçede bir birleşik kelime bitişik yazılacaksa şu özelliklere sahip olmalıdır:

  • Bir araya gelen kelimeler ya da ikinci kelime anlam ya da ses değişikliğine uğradıysa
  • Bitki, hayvan, oyuni gök cismi, renk ya da hastalık adıysa
  • Motif, biçim, tarz vb ifade ediyorsa

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