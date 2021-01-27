YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Yüz yüze “Destekleme ve Yetiştirme Kursu” başladı

Yüz yüze “Destekleme ve Yetiştirme Kursu” başladı

27.01.2021 11:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da liseli öğrencilere yönelik 15 tatil sürecinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak yüz yüze kurslar başlatıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Abdullah Şahin ile birlikte Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mustafa Doğan Anadolu Lisesi Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 15 tatil sürecinde başlayan “Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını” ziyaret etti.İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, kurslar hakkında okul idarecilerinden ve öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerinde bu kurslar hakkındaki genel görüşlerini dinledi.

Erzincan’da liseli öğrencilere yönelik 15 tatil sürecinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak yüz yüze kurslar başlatıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Abdullah Şahin ile birlikte Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mustafa Doğan Anadolu Lisesi Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 15 tatil sürecinde başlayan “Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını” ziyaret etti.
İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, kurslar hakkında okul idarecilerinden ve öğretmenlerden bilgi alarak öğrencilerinde bu kurslar hakkındaki genel görüşlerini dinledi. Gün, öğrencilere, "Her gittiğim okulda söylediğim gibi bu pandemi sürecinde hala en güvenilir yerlerin okullar olduğunu savunuyorum. Çünkü her türlü tedbirler alınmış durumdadır. Sizlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduğunuz sürece inşallah bir sıkıntı yaşanmayacaktır. İşlenen konuları mutlaka tekrar yapalım ve boş kalan zamanlarımızda da kitap okuyalım" dedi.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesinde 8 sınıfta 140 öğrenciyle, Mustafa Doğan Anadolu Lisesinde 4 sınıfta 80 öğrenciyle, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesinde Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 5 sınıfta 109 öğrenciyle, İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise 3 sınıfta 49 öğrenciyle yüz yüze devam etmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde ise kurslar çevrimiçi olarak sürdürülmektedir.
Ardından Gün, “Devam eden kurslar kısıtlamaların başlamasıyla kapatılmış olmasına rağmen çevrimiçi olarak devam etmiştir. Bazı okullarımızda ara vermeden tamamen gönüllülük esasına dayalı karşılıksız fedakârca devam etmiş olup, yeniden yüz yüze eğitime geçildi. Bu fedakârlığı yapan öğretmenlerimize teşekkür ederim. Yüz yüze kursların başlamasıyla öğrencilerimiz okula anlam, öğretmenlerimiz ise yeni bir heyecan kazandılar. İnşallah en kısa zamanda sağlık ve sıhhat içerisinde el ele okullarda buluşuruz.” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Erzincan’daki tarihi Taş Yol buz tuttuErzincan’daki tarihi Taş Yol buz tuttu
1/

Erzincan Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:27
Öğle
12:40
İkindi
15:18
Akşam
17:42
Yatsı
19:03

Erzincan Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Mengüceli Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Kaymakam Kaptanoğlu, jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti

Kaymakam Kaptanoğlu, jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti

24Erzincanspor Amedsporla 1-1 berabere kaldı

24Erzincanspor Amedsporla 1-1 berabere kaldı

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Down sendromlu çocuğun dileği gerçek oldu

Down sendromlu çocuğun dileği gerçek oldu

Erzincan’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Erzincan’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.