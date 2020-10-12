Yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrencileri Atakum Belediyesi karşıladı

Atakum Belediyesi ekipleri 24 ayrı okula kurduğu stant ile yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri karşılayarak maske dağıtıp, dezenfektan kullanmalarını sağladı.

Dünya genelinde bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıflar örgün eğitime başladı. Atakum Belediyesi de kentteki öğrencileri, okul girişlerine kurduğu hijyen stantları ile karşıladı.

Yaklaşık sekiz aylık aranın ardından ilk ders için okullarına gelen öğrencilere Atakum’daki 24 ayrı okulda 3 binden fazla maske dağıtan ekipler, sınıflara giriş öncesi gençlerin el dezenfektanı kullanmalarını sağladı. Maskelerini alıp ellerini dezenfekte eden öğrenciler, hafta sonunda Atakum Belediyesi hijyen timleri tarafından dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilen sınıflarda ilk derslerine girdi. Hijyen timleri, okulların açık ve kapalı alanlarında tüm nesnelere tek tek dezenfeksiyon işlemi uygulamıştı.