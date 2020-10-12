YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrencileri Atakum Belediyesi karşıladı

Yüz yüze eğitim için okullarına gelen öğrencileri Atakum Belediyesi karşıladı

SAMSUN HABERLERİ  | 12.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi ekipleri 24 ayrı okula kurduğu stant ile yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri karşılayarak maske dağıtıp, dezenfektan kullanmalarını sağladı.Dünya genelinde bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Atakum Belediyesi ekipleri 24 ayrı okula kurduğu stant ile yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri karşılayarak maske dağıtıp, dezenfektan kullanmalarını sağladı.
Dünya genelinde bir milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan korona virüsü salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren acil eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı kapsamında 2, 3, 4, 8 ve 12’nci sınıflar örgün eğitime başladı. Atakum Belediyesi de kentteki öğrencileri, okul girişlerine kurduğu hijyen stantları ile karşıladı.
Yaklaşık sekiz aylık aranın ardından ilk ders için okullarına gelen öğrencilere Atakum’daki 24 ayrı okulda 3 binden fazla maske dağıtan ekipler, sınıflara giriş öncesi gençlerin el dezenfektanı kullanmalarını sağladı. Maskelerini alıp ellerini dezenfekte eden öğrenciler, hafta sonunda Atakum Belediyesi hijyen timleri tarafından dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilen sınıflarda ilk derslerine girdi. Hijyen timleri, okulların açık ve kapalı alanlarında tüm nesnelere tek tek dezenfeksiyon işlemi uygulamıştı.

“Gençlerin sağlığını önemsiyoruz”
Atakum, Samsun ve Türkiye’nin geleceği olan gençlerin sağlığını önemsediklerini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Korona virüsü salgını nedeniyle dünya zor bir süreçten geçiyor. Atakum’da da bu zorlukları yaşıyoruz. Salgın hastalığa karşı alabileceğimiz önlemleri aksatmadan sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı ile eş zamanlı olarak öğrencilerimiz derslere başlamadan önce okullarını dezenfekte ettik. İlk ders öncesinde gençlerimizi Atakum Belediyesi olarak kapıda karşılayıp maske dağıttık, dezenfekten kullanmalarını sağladık. Bu süreci atlatabilmek için sağlığımıza dikkat etmemiz, önlemleri uygulamamız gerekiyor. Okullarına başlayan tüm gençlerimize eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü
Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal’a ziyaretler
Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal’a ziyaretler
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı
Adıyaman’da orman yangını korkuttu
Adıyaman’da orman yangını korkuttu

Samsun Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:26
İkindi
15:33
Akşam
18:06
Yatsı
19:26

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Ilkadim
Uzar Eczanesi
Ilkadim
Damla Eczanesi
Atakum
Livane Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hayvanlarını başıboş bırakan hayvan sahiplerine 3 ay hapis
Hayvanlarını başıboş bırakan hayvan sahiplerine 3 ay hapis
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
OMÜ Tıp Fakültesinde devir teslim
OMÜ Tıp Fakültesinde devir teslim
Samsun Valiliğinden ’yardım’ açıklaması
Samsun Valiliğinden ’yardım’ açıklaması
Samsun’da 50 Yaşındaki Kadın 8 Gündür Kayıp
Samsun’da 50 Yaşındaki Kadın 8 Gündür Kayıp
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.