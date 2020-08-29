Yüz yüze eğitim öncesi Mamak’taki okullar dezenfekte ediliyor

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren toplum sağlığını korumak için gerekli bütün önlemleri alan Mamak Belediyesi, korona virüs ile mücadelesine devam ediyor. Mamak Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan 147 okulda korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlattı. Düzenli aralıklarla tekrar edilecek olan çalışma sayesinde okullar öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale getirilecek. Mamak’ta eğitim gören öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmeleri için gerekli bütün önlemleri alacaklarını ve korona virüse geçit vermeyeceklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz sağlıklı ortamda eğitim ve öğretime başlamaları için var gücümüzle çalışacağız. Virüse karşı hep beraber maske mesafe ve temizlik kuralına uyarsak inşallah bu zorlu günleri aşacağız" dedi.

Aralıksız devam edecek

Çalışma kapsamında Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıf, koridor, tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekti etti. 21 Eylül’e kadar düzenli aralıklarla tekrar edilecek olan çalışma sayesinde okullar, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale getirilecek.

