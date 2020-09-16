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Yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte ediliyor

ANKARA HABERLERİ  | 16.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi, ülke genelinde artan korona virüs vakalarına paralel olarak ilaçlama ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mamak Belediyesi, ülke genelinde artan korona virüs vakalarına paralel olarak ilaçlama ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda 21 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edilmeye başlandı.
Mamak Belediyesine ait ilaçlama ekipleri, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak olan okullardaki dezenfekte işlemlerinin yanı sıra insanların yoğun olarak kullandığı kamu binalarını da ilaçlıyor. Çalışma kapsamında Mamak Belediyesi ilaçlama ekipleri, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıf, koridor, tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas edebileceği masalar, kapı kolları, lavabolar, toplantı salonları gibi tüm alanlarda ilaçlama işlemleri yapılıyor.

"Mamaklı hemşehrilerimizin sağlığı için çalışıyoruz”
Gece gündüz sahaya çıkan dezenfeksiyon ekibinin virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar düzenli olarak çalışmalarına devam edeceğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamaklı hemşehrilerimizin sağlığı için çalışıyoruz. Mart ayından bu yana aldığımız tedbirler, hemşerilerimizin duyarlılığı ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla inşallah bu zor günleri geride bırakacağız. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz sağlıklı ortamda eğitim ve öğretime başlamaları için var gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki süreçte de sosyal mesafe ve hijyen konusunda her birimize önemli sorumluluklar düşüyor. Lütfen sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

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