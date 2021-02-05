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Yüz yüze eğitim öncesi toplantı yapıldı

05.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Yüz yüze eğitim öncesi toplantı yapıldı

Erzincan’da İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün başkanlığında, yüz yüze eğitim öncesi okul idarecileriyle online olarak toplantı yapıldı.Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Birinci dönem ve ikinci dönem değerlendirmesini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz.

Erzincan’da İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün başkanlığında, yüz yüze eğitim öncesi okul idarecileriyle online olarak toplantı yapıldı.
Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Birinci dönem ve ikinci dönem değerlendirmesini yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Pandemi sürecinde zoom üzerinden yapılan eğitimlerin tüm güçlüklere rağmen başarılı bir şekilde birinci dönemi tamamlanmıştır. Maksadımızın hem eğitimin hem de öğretimin devam etmesidir. Yüz yüze eğitimin bu süreçte ne denli önemli olduğuna şahit olduk. Hedeflerimiz herkese ihtiyacı olan eğitim ve öğretimi vermektir. Birinci yarıyıl değerlendirildiğinde, 2023 eğitim vizyonunda belirtilen kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde eğitimden herkesin ihtiyacı olduğu kadar faydalanmasını sağlayabilmektir. Fakat salgın sürecinde dezavantajlı gruplarında kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde tüm paydaşlarını bu imkanlara dahil etmek çok önemlidir. Bu süreçte özellikle birçok okul müdürü oldukça faydalı çalışmalar yaptı. Pandemi sürecinde altı eğitimci yazarı zoom üzerinden öğrencilerimizle buluşturduk. Destekleme ve yetiştirme kurslarının takibi, başarının artırılması, öğrencilerin motivasyonu, öğretmenlerin motivasyonu açısından oldukça önemlidir. İkinci dönemin 15 Şubat 2021 ve 1 Mart 2021’de eğitim-öğretimin başlaması halinde tüm ekipman ve personelle hazırlık yapalım. Taşımalı eğitiminde 15 Şubat öncesinde tüm öğrencilerimizin faydalanacağı şekilde hazır hale getirelim" dedi.
Gündem maddeleri üzerinde karşılıklı soru cevap şeklinde bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün iyi dilek ve temennileri ile toplantı sonlandırıldı.

Yüz yüze eğitim öncesi toplantı yapıldı

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