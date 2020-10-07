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Yüz yüze eğitimde alınacak önlemler masaya yatırıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.10.2020 12:51 | Son Güncelleme

12 Ekim’de yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri alınacak önlemleri masaya yatırdı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç.

12 Ekim’de yüz yüze eğitimin başlayacağının açıklanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri alınacak önlemleri masaya yatırdı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri katıldı. Toplantıda 12 Ekim tarihinde yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle alınacak olan tedbirler masaya yatırılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

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