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Yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul ve köy okulları için koordinasyon planlama toplantısı yapıldı

MARDİN HABERLERİ  | 10.10.2020 10:05 | Son Güncelleme

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar, köy okulları ile 8.

Yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul ve köy okulları için koordinasyon planlama toplantısı yapıldı

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar, köy okulları ile 8. ve 12. sınıfların 12 Ekim tarihine yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya maarif müfettişleri koordinatörü, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve hukuk birimi temsilcileri katıldı. Toplantıda, 12 Ekim tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak olan ilkokullar, köy okulları ile 8. ve 12. sınıflarla ilgili Bakanlık yazışmaları değerlendirildi. Eğitim sürecinin verimli geçmesi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve uygulamada birliğin sağlanması için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Toplantı sonunda yüz yüze eğitimin başlayacağı 12 Ekim pazartesi günü il yöneticilerinin yapacağı okul ziyaretleri planlandı.

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