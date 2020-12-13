Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in ismi müzede yaşatılacak

Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in Kemer’de Fransız savaş gemisi Paris 2’yi batırmasının 103. yılında Aker’in ismi Kemer’de kurulacak müzede yaşatılacak.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mustafa Ertuğrul Aker ve askerlerinin Kemer için çok önemli olduğunu söyledi. Dönemin en iyi savaş gemileri arasında gösterilen Paris 2’yi batıran Aker ve askerlerini rahmet ve saygıyla andıklarını belirterek, “Bugün Paris 2’nin batırılışının 103. yılı. Mustafa Ertuğrul Aker ve askerlerini unutmamalıyız. Kocaburun mevkisindeki siperlerden attıkları top atışlarıyla bu gemiyi batırmışlar. Bugün bile onlara şükran borçluyuz.” dedi.

Paris 2, dünyada 100 dalış noktası arasında gösteriliyor

Kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları tarafından batırılan Paris 2 batığı, günümüzde turizme büyük katkı sağladığına da değinen Başkan Topaloğlu, “Paris 2 batığı bugün dünyanın en iyi 100 dalış noktası arasında gösteriliyor. Birçok uluslararası dergi ve gazeteye göre de en iyi dalış yerleri arasında. Her yıl buraya binlerce turist dalış yapmak için geliyor.” diye konuştu.