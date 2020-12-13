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Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in ismi müzede yaşatılacak

ANTALYA HABERLERİ  | 13.12.2020 12:54 | Son Güncelleme

Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in Kemer’de Fransız savaş gemisi Paris 2’yi batırmasının 103.

Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in Kemer’de Fransız savaş gemisi Paris 2’yi batırmasının 103. yılında Aker’in ismi Kemer’de kurulacak müzede yaşatılacak.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mustafa Ertuğrul Aker ve askerlerinin Kemer için çok önemli olduğunu söyledi. Dönemin en iyi savaş gemileri arasında gösterilen Paris 2’yi batıran Aker ve askerlerini rahmet ve saygıyla andıklarını belirterek, “Bugün Paris 2’nin batırılışının 103. yılı. Mustafa Ertuğrul Aker ve askerlerini unutmamalıyız. Kocaburun mevkisindeki siperlerden attıkları top atışlarıyla bu gemiyi batırmışlar. Bugün bile onlara şükran borçluyuz.” dedi.

Paris 2, dünyada 100 dalış noktası arasında gösteriliyor
Kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları tarafından batırılan Paris 2 batığı, günümüzde turizme büyük katkı sağladığına da değinen Başkan Topaloğlu, “Paris 2 batığı bugün dünyanın en iyi 100 dalış noktası arasında gösteriliyor. Birçok uluslararası dergi ve gazeteye göre de en iyi dalış yerleri arasında. Her yıl buraya binlerce turist dalış yapmak için geliyor.” diye konuştu.

Adını oluşturacağımız müzede de yaşatacağız!
Kemer’de yerel tarihçi Ramazan Kar’da Mustafa Ertuğrul Aker’e ait eşyaların olduğunu hatırlatan Başkan Topaloğlu, şöyle konuştu: “Kemer Belediyesi olarak ilçemizdeki müze eksikliğinin farkındaydık ve bu konuda ilk adımları attık. Yerel tarihçimiz Ramazan Kar ile bu işi bitirip Kemer’e müzeyi kazandıracağız. Bu müzede, Ramazan Kar’ın elinde bulunan Mustafa Ertuğrul Aker’e ait çok özel eşyalarında sergileneceğini ümit ediyorum. Aker ve askerlerini tekrardan şükranla anıyorum.”
Topaloğlu, Aker ve askerlerinin her yıl yapılan etkinliklerle anıldığını ancak bu yıl pandemi nedeniyle etkinliklerin yapılamayacağını sözlerine ekledi.

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