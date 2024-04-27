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  4. Yüzbinlerce takipçisi bulunuyordu! Sosyal medya fenomeni Om Fahad öldürüldü

Yüzbinlerce takipçisi bulunuyordu! Sosyal medya fenomeni Om Fahad öldürüldü

27.04.2024 16:44
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TikTok’ta yüzbinlerce takipçisi bulunan ünlü Iraklı fenomen Om Fahad, Bağdat’ta kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü. Fahad, geçtiğimiz yıl genel ahlaka uygun olmayan videolar paylaştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yüzbinlerce takipçisi bulunuyordu! Sosyal medya fenomeni Om Fahad öldürüldü

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan ve yüzbinlerce takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.

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Yerel basın, Om Fahad’ın başka bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu vurguladı. Dalia Naeem, geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle Iraklı Barbie olarak adlandırılıyordu.

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Irak İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu” ifadelerini kullandı.

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"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Bakanlık, yerel medyaya yansıyan ‘failin gözaltına alındığı’ haberlerin doğru olmadığını belirterek soruşturmanın halen devam etmekte olduğu ifade etti.

Görgü tanıkları, Om Fahad’ın evinin önünde aracının içindeyken motosikletli bir kişi tarafından ateşli silahla öldürüldüğünü belirtti. Fahad, geçen yıl ‘genel ahlaka’ uygun olmayan videolar paylaştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

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