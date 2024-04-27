Hasan Can Kaya'nın "Veteran komedyen" çıkışına tepkisiz kalmadı! Cem Yılmaz 'dan G.O.R.A. göndermesi!

CMXXIV gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz son dönemlerde yaptığı göndermelerle gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde bambaşka bir olaya imza atan Yılmaz'ın gösteri anında konuyu Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına getirip genç komedyenle ilgili söyledikleri çok konuşulmuştu.

Futbol oynarken düşüp omzunu kırdıktan sonra 5 saatlik bir operasyon geçiren Kaya, Yılmaz'ın kendisiyle ilgili söylediklerine sessiz kalmayarak yanıt vermişti.

Muhabir Online'ın özel haberine göre, “Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış” diyen Kaya'nın cevabı da büyük ses getirmişti.

"ABİ NE DEMEK İSTİYORSUN"

Hasan Can Kaya'nın "veteran komedyen" açıklamasından sonra elbette cevapsız kalmayan Cem Yılmaz bu sefer de efsane filmi G.O.R.A.'dan bir sahne paylaştı.

Twitter (X) hesabından, yıllar önce canlandırdığı bir de kıvırcık saçları olan "Komutan Logar" karakterini paylaşıp yine hiçbir not düşmeyen Yılmaz'ın Hasan Can Kaya'ya gönderme yaptığı iddia edildi.

Cem Yılmaz'ın paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi.

Yılmaz'ın paylaşımına, "Abi ne demek istiyorsun açıkça söyle", "Kendisine laf sokan Hasan Can'a 'Her şeyi biliyorsun, sen kahin misin?' diyor aslan abim", Anlayamayanlar için replik 'Kimsin sen' gibi yorumlar yapıldı.







