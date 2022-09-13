Yüzde 100 elektrikli NovoCiti VOLT, Türkiye test turunu başarıyla tamamladı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, Fransa başta olmak üzere yurt dışı pazarlarda büyük beğeni toplayan yüzde 100 elektrikli ve sıfır emisyonlu otobüsü NovoCiti VOLT’un belediyelere, ulaşım operatörlerine ve taşımacılık kooperatiflerine yönelik tanıtım aktivitelerini sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu’nun tam elektrikli otobüsü Isuzu NovoCiti VOLT, düzenlenen tanıtım ve test turlarını, belediyelerin, şoför cemiyetlerinin ve kooperatiflerin üst düzey yöneticilerinden tam puan alarak tamamladı.

NovoCiti VOLT için 4 şehri kapsayan test turu etkinliği, uğradığı tüm şehirlerde katılımcılardan tam puanlar alarak tamamlandı. Test turu kapsamındaki etkinliklerde tam elektrikli, sıfır emisyonlu, sessiz ve çevre dostu NovoCiti VOLT’un toplu ulaşımda özellikle belediyelere sağladığı avantajlar anlatıldı.

Etkinliklerde NovoCiti VOLT’un sunduğu avantajlar hem pratik hem de teknik düzeyde aktarılırken test sürüşleri ile de katılımcıların yüzde 100 elektrikli araç sürüşünü deneyimlemesi sağlandı.

NovoCiti VOLT test turu organizasyonu Manisa, Antalya, Kayseri ve İzmir şehirlerinde düzenlendi.

NovoCiti VOLT, bu şehirlerin büyükşehir ve yerel belediyelerinin ulaşım daireleri ile toplu taşıma birimlerinin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra şoförler cemiyeti ve taşımacılık kooperatifleri gibi toplu ulaşım ve taşımacılık hizmeti veren meslek örgütlerinin üst düzey yöneticileri ve temsilcilerinin büyük beğenisini topladı.

NovoCiti Volt tasarım yarışması ABC Design Award’da "Transportation" kategorisinde ödüle layık görüldü.

- Toplu ulaşımda en çevre dostu, akılcı, sessiz seçenek

Anadolu Isuzu, AR-GE ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda dünya belediyelerinin talep ettiği sıfır emisyon ve sessizlik, konfor gibi özelliklere sahip tam elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların üretimine özel önem veriyor.

Anadolu Isuzu’nun NovoCiti VOLT tam elektrikli otobüs, sıfır emisyon avantajı, üstün güvenlik ve çevre dostu özellikleri, zengin donanım seçeneklerinin yanı sıra tasarımı ile de büyük beğeni topluyor. İlk yurtdışı teslimatı 2021'de Fransa’ya gerçekleştirilen NovoCiti VOLT birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Anadolu Isuzu tarafından bütünüyle geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak geliştirilen NovoCiti VOLT, Avrupa ülkelerinin uyguladığı yüksek çevre, konfor ve güvenlik standartlarını başarıyla karşılıyor. NovoCiti VOLT’un özellik ve donanımları operatörlerin ihtiyaçlarına göre esnek biçimde özelleştirilebiliyor.

İşletmeciler açısından düşük işletim maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla rekabette öne çıkan NovoCiti VOLT, 268kWh’lık batarya kapasitesi ile 350 km’ye kadar menzil imkanı sunuyor.

Tavana yerleştirilen bataryalar ve dengeli ağırlık dağılımı sayesinde yolcu kapasitesi 52 kişiye kadar çıkabiliyor. Yüksek manevra yeteneğine sahip olan rejeneratif frenleme sistemi, aracın toplam güç yönetimine önemli katkı sağlayan NovoCiti VOLT, "Sürücü Puanlama Sistemi" ise enerji tüketimi gibi değerlerin analizi ile en yüksek operasyon verimliliğine ulaşılmasına yardımcı oluyor.

Anadolu Isuzu, 8 metrelik versiyonunu pazara sunduğu NovoCiti VOLT serisini, 12 ve 18 metrelik seçeneklerle geliştirecek.

