YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Yüzde 100 engelli Fatmanur’un yardımına Ceyhan Belediyesi koştu

Yüzde 100 engelli Fatmanur’un yardımına Ceyhan Belediyesi koştu

ADANA HABERLERİ  | 07.08.2020 11:30 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediyesi, çağrı merkezini arayarak yardım isteyen engelli Fatmanur’un ailesinin sesine kulak verdi.

Ceyhan Belediyesi, çağrı merkezini arayarak yardım isteyen engelli Fatmanur’un ailesinin sesine kulak verdi. Sağlık ekipleri, ailenin evine giderek Fatmanur’un durumunu kontrol etti. Ailenin beslenme ve bez ihtiyaçları karşılandı.
Ceyhan Belediyesi sağlık ekipleri, çağrı merkezini arayarak zor durumda olduğunu söyleyen ailenin evini ziyaret etti. Ekipleri, ailenin kızı Fatmanur’un yüzde 100 engelli olduğunu, 3 aylıkken soğuk havaleye bağlı beyin kanaması geçirdiğini, 3 yıl burnundan beslediğini daha sonra Ümraniye Zeynep Kamil Hastanesinde midesine peg takıldığını tespit etti.
Fatmanur’un annesi Medine, bu süreçte maddi ve manevi olarak çok yıprandıklarını belirterek, “Bayramın ilk günü çaresiz bir şekilde Ceyhan Belediyesini aradım, zor durumda olduğumu ifade ettim derdimi dinlediler. Daha sonra Ceyhan Belediyesi Sağlık ekipleri evime gelerek durumuma baktılar. Kızımın ihtiyaçlarını karşıladılar. Bizim için en önemlisi olan kızımın beslenmesinde kullandığımız pegi taktılar. Ayrıca kızımın ihtiyacı olan peg, maması ve bezini Ceyhan Belediyesi tarafından karşılandı. Başta Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem hanıma ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ise Fatmanur’un durumunu öğrenip çok üzüldüğünü ifade ederek, “Derman belediyecilik anlayışı ile her daim bize ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızın yanında bulunacağımızı belirtmek isterim. İhtiyacı olan vatandaşlarımızdan haberdar olabilmemiz adına Ceyhan Belediyesi olarak çağrı merkezimiz hizmetinizdedir. Kızımızın sağlık sorunlarını giderilmesi için sağlık ekiplerimizi hemen bilgilendirdim ve hastamıza müdahale edilmesini istedim. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstündedir’’ diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ağrı'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Pursaklar’da tohumlar mahsule döndü

Pursaklar’da tohumlar mahsule döndü

Adana Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:42
Öğle
12:49
İkindi
16:36
Akşam
19:47
Yatsı
21:13

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Esin Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

CHP’li Develi: "Erdoğan ve AK Parti’nin yapabildiğini CHP yapamadı"

CHP’li Develi: "Erdoğan ve AK Parti’nin yapabildiğini CHP yapamadı"

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çete lideri yakayı ele verdi

Çete lideri yakayı ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.