Yüzde 100 engelli Fatmanur’un yardımına Ceyhan Belediyesi koştu

Ceyhan Belediyesi, çağrı merkezini arayarak yardım isteyen engelli Fatmanur’un ailesinin sesine kulak verdi. Sağlık ekipleri, ailenin evine giderek Fatmanur’un durumunu kontrol etti. Ailenin beslenme ve bez ihtiyaçları karşılandı.

Ceyhan Belediyesi sağlık ekipleri, çağrı merkezini arayarak zor durumda olduğunu söyleyen ailenin evini ziyaret etti. Ekipleri, ailenin kızı Fatmanur’un yüzde 100 engelli olduğunu, 3 aylıkken soğuk havaleye bağlı beyin kanaması geçirdiğini, 3 yıl burnundan beslediğini daha sonra Ümraniye Zeynep Kamil Hastanesinde midesine peg takıldığını tespit etti.

Fatmanur’un annesi Medine, bu süreçte maddi ve manevi olarak çok yıprandıklarını belirterek, “Bayramın ilk günü çaresiz bir şekilde Ceyhan Belediyesini aradım, zor durumda olduğumu ifade ettim derdimi dinlediler. Daha sonra Ceyhan Belediyesi Sağlık ekipleri evime gelerek durumuma baktılar. Kızımın ihtiyaçlarını karşıladılar. Bizim için en önemlisi olan kızımın beslenmesinde kullandığımız pegi taktılar. Ayrıca kızımın ihtiyacı olan peg, maması ve bezini Ceyhan Belediyesi tarafından karşılandı. Başta Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem hanıma ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ise Fatmanur’un durumunu öğrenip çok üzüldüğünü ifade ederek, “Derman belediyecilik anlayışı ile her daim bize ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızın yanında bulunacağımızı belirtmek isterim. İhtiyacı olan vatandaşlarımızdan haberdar olabilmemiz adına Ceyhan Belediyesi olarak çağrı merkezimiz hizmetinizdedir. Kızımızın sağlık sorunlarını giderilmesi için sağlık ekiplerimizi hemen bilgilendirdim ve hastamıza müdahale edilmesini istedim. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyin üstündedir’’ diye konuştu.

