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Yüzde yüze yakın gelen zam ile bu hafta zam şampiyonu marul oldu

20.02.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de semt pazarlarında yeşillik ürünlerinde, yüzde yüze yakın gelen zam ile birlikte bu hafta zam şampiyonu marul oldu.Kayseri’de haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında bu hafta yeşillik ürünlerinde en çok zamlanan ürün marul oldu.

Kayseri’de semt pazarlarında yeşillik ürünlerinde, yüzde yüze yakın gelen zam ile birlikte bu hafta zam şampiyonu marul oldu.
Kayseri’de haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında bu hafta yeşillik ürünlerinde en çok zamlanan ürün marul oldu. Diğer yeşillik ürünlerinde, fiyat artışında bir hareketlilik yaşanmazken, marulda yüzde 100’e yakın bir artış oldu. Geçtiğimiz haftalarda 2 TL’ye satılan marul, bu hafta 4 TL’den satışa sunuldu. Pazarda genel olarak fiyatların uygun olduğunu, sadece marulda artış yaşandığını söyleyen pazarcı Recep Ballı, pazarlarda satılan ürünlerin, marketlere oranla yüzde 35 daha indirimli olduğunu söyledi. Ballı, “Şuan geçen seneye bakarak fiyatlar hemen hemen aynı, sadece marulda 1-2 TL gibi bir artış var. Ürünlerin fiyatları yüksek değil. Bunun yetiştirmesi, nakliye giderlerine bakıldığı zaman normal. Diğer ürünlerde patlıcan, domates 5 TL gibi satılıyor yani gayet uygun. Pazar ile marketlerin fiyatlarını kıyasladığımız zaman, pazarlar marketlere oranla yüzde 35 daha indirimli satış yapıyor. Havucu 3 TL’den, roka, dereotu, ekşimen gibi yeşillik ürünler 1 buçuk TL’den, marul 4 TL’den, soğan 3 TL’den, ıspanak ve pırasa 2 TL’den satışa sunuyoruz. Müşterinin durumu pandemiden dolayı biraz sıkıntılı çalışamayan vatandaşlarda olduğu için herkese Allah sabır versin. Yine de devletimiz kimseyi yarı yolda bırakmıyor” ifadelerini kullandı.

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