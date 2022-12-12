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Yüzer disko Catamaran için kurtarma çalışması yapılıyor

12.12.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtına ile sürüklenerek işletmelere çarpan yüzer disko Catamaran’ı kurtarma çalışması başlatıldı.

Yüzer disko Catamaran için kurtarma çalışması yapılıyor

İlçede pazar günü gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle dünyaca ünlü yüzer disko Catamaran, sürüklenerek işletmelere yaklaştı. Akşam saatlerinde tonozdan ayrılan yüzer disko, Kumbahçe’de faaliyet gösteren 2 işletmeye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir işletmenin tentesi yıkıldı, iskelesi zarar gördü. Diğer işletmenin de deniz kenarındaki korkuluğu ve rıhtımı zarar gördü. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Bodrum Liman Başkanlığı ekipleri olay yerine geldi. Yaşanan kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

"KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI"

Catamaran için sabah saatlerinde kurtarma çalışması başlatıldı. Su alıp karaya oturan teknedeki su, 3 adet pompa yardımıyla tahliye ediliyor. Suyun tahliyesi sonrası tekne oturduğu yerden kurtarılacak. İşletmesi zarar gören Hacer Soysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Dünkü fırtınadan tonozlar kopunca karaya vurdu, hasar büyük. Karşı tarafta da aynı şekilde hasar var. O sırada burada kimse yoktu, çarpmanın etkisiyle tenteler ve iskelemiz büyük çapta hasar aldı."

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