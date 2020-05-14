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Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

MUĞLA HABERLERİ  | 14.05.2020 20:08 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan’ın Kos adasına yüzerek geçmeye çalışan Suriye uyruklu mülteci deniz ortasından bitkin haldeyken kurtarıldı.Bodrum’dan denize açılarak Yunanistan’ın Kos adasına yüzerek geçmeye çalışan Suriye uyruklu mülteci yüzmekten bitkin düştü.

Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden, Yunanistan’ın Kos adasına yüzerek geçmeye çalışan Suriye uyruklu mülteci deniz ortasından bitkin haldeyken kurtarıldı.
Bodrum’dan denize açılarak Yunanistan’ın Kos adasına yüzerek geçmeye çalışan Suriye uyruklu mülteci yüzmekten bitkin düştü. Hüseyin burnu açıklarına kadar güçlükle yüzmeye çalışan mültecinin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Devriye atan sahil güvenlik ekipleri mülteciyi fark ederek Sahil Güvenlik botuna aldı. Turgutreis limanına getirilen mülteci sağlık kontrolünün ardından işlemeleri yapılarak Muğla göç idaresine gönderildi.

Yüzerek karşıya geçmeye çalıştı

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Öğle
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İkindi
16:57
Akşam
20:15
Yatsı
21:45

Muğla Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Alinda Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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