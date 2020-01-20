YURTHABER
  4. Yüzey işlem sektörleri dernekleşiyor

Yüzey işlem sektörleri dernekleşiyor

BURSA HABERLERİ  | 20.01.2020 19:08 | Son Güncelleme

Yüzey işlem, kaplama, galvaniz, kumlama, temizleme ve boya konusunda faaliyet gösteren firmalar ve bu firmalara tesis kurulumu, arıtma, geri kazanım gibi entegre tesis, ünite ve ekipman sağlayan firmalar ile kimyasal hammadde ve baz malzeme sağlayarak sektörle bütünleşmiş tedarikçi firmalar dernekleşmeye karar verdi.60 kadar katılımcının yer aldığı toplantıda, bütün sektörü kapsayan Yüzey İşlemler Derneği’nin temelleri atıldı.

Yüzey işlem sektörleri dernekleşiyor

Yüzey işlem, kaplama, galvaniz, kumlama, temizleme ve boya konusunda faaliyet gösteren firmalar ve bu firmalara tesis kurulumu, arıtma, geri kazanım gibi entegre tesis, ünite ve ekipman sağlayan firmalar ile kimyasal hammadde ve baz malzeme sağlayarak sektörle bütünleşmiş tedarikçi firmalar dernekleşmeye karar verdi.
60 kadar katılımcının yer aldığı toplantıda, bütün sektörü kapsayan Yüzey İşlemler Derneği’nin temelleri atıldı. Kısa adı “TU-YİDER” olan derneğin merkezi İstanbul Anadolu Yakası olmasına karar verildi. Dernekleşme hareketinin öncülerinden İbrahim Doğangün’ün verdiği bilgiye göre; mevcut kontrolsüz ve örgütlenmemiş haliyle dahi çok büyük hacimlere sahip olan yüzey işlem temizleme, boyama ve kaplama sektörü, etkilediği otomotiv başta olmak üzere beyaz eşya, savunma sanayi, uzay ve havacılık, mobilya, makine, metal eşya, ev eşyaları, elektronik gibi aklınıza gelebilecek tüm üretim sektörlerine doğrudan ve/veya dolaylı girdi ve hizmet sağlıyor.
Ülke ekonomisinde bu pozisyonu itibariyle önemli ve belirleyici etki ve gücü bulunuyor. Sektörün disipline olamamasının getirdiği disiplinsizlik ile sadece kendi sektörünü değil ilgili olduğu tüm bu sektörleri dolayısıyla ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Bu sektörlerde faaliyet gösterip de derneği olmayan tek Avrupa ülkesi olan ülkemizde 45-50 yıldır defaten kurulmak istenen, fakat bir türlü başarılamayan dernekleşme hareketi bu yönüyle geniş bir yankı ve ilgiye vesile oldu.

Yüzey işlem sektörleri dernekleşiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular Sinop'ta dehşet görüntü! Köprüde bu halde buldular
Aileler alışverişte çocuklar boyama etkinliğindeAileler alışverişte çocuklar boyama etkinliğinde
Bakü katliamının 30’uncu yılı anıldıBakü katliamının 30’uncu yılı anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Ömer Değirmenci, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ın gururu oldu

Ömer Değirmenci, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ın gururu oldu

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Vatandaş ihbar etti 8 işletme ceza yedi

Bursa Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:15
Öğle
13:19
İkindi
15:51
Akşam
18:14
Yatsı
19:37

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Aydın Eczanesi
Osmangazi
Baldil Eczanesi
Osmangazi
Hacivat Şifa Eczanesi
Yildirim
Lale Eczanesi
Nilufer
Özlem Eczanesi
Osmangazi
Özmen Eczanesi
Osmangazi
Serhat Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Umurbey’de beş sokağa asfalt

Umurbey’de beş sokağa asfalt

BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Böyle sapkınlık görülmedi

Böyle sapkınlık görülmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.