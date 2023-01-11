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Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü’nde mest eden kış manzarası

11.01.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü’nde güzel manzaralar oluştu.

Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü’nde mest eden kış manzarası

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’nde bulunan Ardıçlı Gölü’nün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.

Erzincan’ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde güzel kış manzaraları oluştu. Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin yanında bulunan göl, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekânı haline geldi.

Ardıçlı Gölü’ndeki kış güzelliği, dron ile havadan görüntülendi.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği beklenmekte.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Iğdır’da 8, Erzurum’da 14, Ağrı ve Bayburt’ta 12, Ardahan’da 21, Kars’ta 15, Tunceli’de 4 derece olarak kaydedildi.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise; Palandöken Kayak Merkezinde 32, Konaklı Kayak Merkezinde 14 ve Bayburt Kop Kayak Merkezinde 13 santimetre olarak ölçüldü.

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