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Yüzlerce kaçak kol saati ele geçirildi

SİVAS HABERLERİ  | 12.10.2020 11:59 | Son Güncelleme

Sivas’ta yurda kaçak yollarla sokulan yüzlerce kol saati polis ekipleri tarafından ele geçirildi, bir şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor.

Yüzlerce kaçak kol saati ele geçirildi

Sivas’ta yurda kaçak yollarla sokulan yüzlerce kol saati polis ekipleri tarafından ele geçirildi, bir şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Ekipler kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında; Kayseri istikametinden İl merkezine doğru seyir halinde bulunan bir aracı durumundan şüphelenerek durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada çeşitli marka ve özelliklerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 485 adet kol saati ele geçirildi. Saatlere el koyan ekipler, olayla ilgili olarak yakalanan 1 şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gerekli yasal işlem başlattı.

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