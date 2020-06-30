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Yüzlerce kişi elbirliği ile Niksar’ı temizledi

TOKAT HABERLERİ  | 30.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Tokat’ın Niksar ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğinde, kurum müdürlerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin katılımıyla 83 köy, 4 belde ve 23 mahallede çevre temizliği yapıldı.Yaşanabilir bir Niksar için ve çevre bilincini genele yaymak için geniş bir organizasyon yaptıklarını belirten Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, mesire alanları ve ilçe merkezinde yerlere çöp atanların, kameralarla izlenerek cezai işlem uygulanacağını söyledi.Niksar Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçede bulunan kurum çalışanları ve vatandaşların katılımı ile cadde, sokak ve sit alanlarında çevre temizliği yapıldı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğinde, kurum müdürlerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin katılımıyla 83 köy, 4 belde ve 23 mahallede çevre temizliği yapıldı.
Yaşanabilir bir Niksar için ve çevre bilincini genele yaymak için geniş bir organizasyon yaptıklarını belirten Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, mesire alanları ve ilçe merkezinde yerlere çöp atanların, kameralarla izlenerek cezai işlem uygulanacağını söyledi.
Niksar Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçede bulunan kurum çalışanları ve vatandaşların katılımı ile cadde, sokak ve sit alanlarında çevre temizliği yapıldı. Niksar Belediyesi’nin de destek verdiği proje kapsamında ilçeye bağlı 83 köy, 4 belde ve 23 mahalleye giden kurum çalışanları, yöre halkı ile buluşarak bölgelerinde temizlik yaptı. Akşam saatlerine kadar devam eden etkinlik sonunda toplanan çöpler ise duyarlılığı artırmak adına buğday pazarı bölgesinde toplanarak sergilenecek.
Niksar’ın tarihi ve turistik bir şehir olduğunu kaydeden Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, gelen şikayetler konusunda harekete geçtiklerini ve geniş katılımla çevre temizliği yaptıklarını söyledi. Kaymakam Doğan ayrıca elde edilen çöplerin de geri dönüşüm alanlarına gönderip nakde çevirerek zihinsel engelliler okuluna vererek, oradaki öğrencilere fayda sağlamayı arzuladıklarını kaydetti.

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