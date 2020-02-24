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Yüzlerce öğrencinin hayatına anlam kattılar

SAMSUN HABERLERİ  | 24.02.2020 14:10 | Son Güncelleme

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Yürükçal İlkokulu öğrencilerine mont, bot, kitap, kırtasiye malzemesi ve hijyen malzemesi hediye etti.Samsun’da yaptıkları çalışmalarla yürekleri ısıtan Hayata Anlam Katanlar Derneği, "Köy çocuklarının hayatına anlam katma" projesi kapsamında anlam kattıkları köy okullarına bir yenisini daha ekledi.Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Yürükçal İlkokulu öğrencilerine mont, bot, kitap, kırtasiye malzemesi ve hijyen malzemesi hediye eden dernek üyeleri yaklaşık 2 aylık bir sürede onlarca okulda yüzlerce öğrenciyi sevindirdi.Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, dernekleri tarafından yürütülen "Köy çocuklarının hayatına anlam katma" kapsamında, maddi durumu iyi olmayan köy çocuklarını tespit ettiklerini ve dernek gönüllüleri ile eksikliklerinin giderilmesini için bu tür çalışmalar yaptıklarını söyledi.Başkan Değirmenci, "Onlarca okulda yüzlerce öğrencileri tespit ederek, mont, bot, çanta, kırtasiye, kitap ve hijyen malzemeleri yardımında bulunduk.

Yüzlerce öğrencinin hayatına anlam kattılar

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Yürükçal İlkokulu öğrencilerine mont, bot, kitap, kırtasiye malzemesi ve hijyen malzemesi hediye etti.
Samsun’da yaptıkları çalışmalarla yürekleri ısıtan Hayata Anlam Katanlar Derneği, "Köy çocuklarının hayatına anlam katma" projesi kapsamında anlam kattıkları köy okullarına bir yenisini daha ekledi.
Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Yürükçal İlkokulu öğrencilerine mont, bot, kitap, kırtasiye malzemesi ve hijyen malzemesi hediye eden dernek üyeleri yaklaşık 2 aylık bir sürede onlarca okulda yüzlerce öğrenciyi sevindirdi.
Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, dernekleri tarafından yürütülen "Köy çocuklarının hayatına anlam katma" kapsamında, maddi durumu iyi olmayan köy çocuklarını tespit ettiklerini ve dernek gönüllüleri ile eksikliklerinin giderilmesini için bu tür çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Başkan Değirmenci, "Onlarca okulda yüzlerce öğrencileri tespit ederek, mont, bot, çanta, kırtasiye, kitap ve hijyen malzemeleri yardımında bulunduk. Tüm gönüllülerimize ve üyelerimize teşekkür ederiz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz projemiz gelişerek büyüyor. Gönüllerin katılımıyla yardımlara devam edeceğiz" dedi.

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