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Yüzlerce Türkmen muhacir çocuğu bayramda sevindirildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.05.2020 16:45 | Son Güncelleme

Eskişehir Türk Ocağı; 325 Türkmen muhacir çocuğuna bayram elbisesi giydirirken, 450 çocuğa da muhtelif hediyeler dağıttı.Eskişehir Türk Ocağı; bu sene Ramazan ayında ve Bayram öncesinde hayır ve yardım faaliyetlerini yoğun bir şekilde devam ettirdi.

Eskişehir Türk Ocağı; 325 Türkmen muhacir çocuğuna bayram elbisesi giydirirken, 450 çocuğa da muhtelif hediyeler dağıttı.
Eskişehir Türk Ocağı; bu sene Ramazan ayında ve Bayram öncesinde hayır ve yardım faaliyetlerini yoğun bir şekilde devam ettirdi. ‘Hayır bir gün, iki gün değil, devamlıdır’ sloganıyla yola çıkan Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Ramazan ayında yapmış olduğumuz yoğum erzak dağıtımı faaliyetlerine ilave olarak, bayram öncesi: Huzur, Erenköy, Emek, Yenidoğan, Kurtuluş, Büyükdere, Kırmızıtoprak, Şirintepe ve Sütlüce mahallelerinde; Türkmen muhacir çocuklarını sevindirmek üzere 5-12 yaş arası, 325 çocuğa bayramlık kıyafetler giydirildi, 0-5 yaş arasındaki 425 çocuğa da muhtelif hediyeler dağıtıldı. Hayır kervanı, bayramdan sonra da özellikle; yetimlere, dullara ve işsiz ailelere yardım dağıtma faaliyetlerine devam edecektir’’ dedi.

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