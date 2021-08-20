YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Yüzme havuzlarının bakımlarının iyi yapılmasının sağlık açısından gerektiği belirtildi

Yüzme havuzlarının bakımlarının iyi yapılmasının sağlık açısından gerektiği belirtildi

20.08.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora: - "Tüm mikroorganizmalar filtre edilemeyeceği için havuzlara dışarıdan klor başta olmak üzere birtakım maddeler ekleniyor, bu maddelerin düzenli olarak eklenmesi ve bunların kontrol edilmesi oldukça önemli"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, yüzme havuzlarının bakımlarının düzenli olarak yapılmasının halk sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Öztora, AA muhabirine yaz mevsiminin önemli serinleme ve eğlence mekanlarından havuzlardaki suyun temizliğine toplu halde kullanıldığı için dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Suyun, motorlar aracılığıyla filtrelerden geçirilip temizlenerek tekrar havuza verildiğini hatırlatan Öztora, "Dolayısıyla buradaki bakımların çok iyi yapılması gerekiyor. Tüm mikroorganizmalar filtre edilemeyeceği için havuzlara dışarıdan klor başta olmak üzere bir takım maddeler ekleniyor, bu maddelerin düzenli olarak eklenmesi ve bunların kontrol edilmesi oldukça önemli." dedi.

-"Havuza girmeden duş aldığımız gibi çıktıktan sonra da duş almak gerek"

Öztora, havuzu kullananların da birtakım önlemler almasının zorunlu olduğunu söyledi. Kovid-19'la mücadelede maske takmak gibi, havuza girmeden önce duş almanın da başkalarına olan saygıyı gösterdiğini belirten Öztora, "Havuza girmeden önce yazılı kurallarda olduğu gibi duş almak, bone takmak önemli. Kişisel sağlığımız açısından gözlük gibi ekipmanları da kullanmalıyız. Havuzdaki su toplu halde kullanılan bir alanda yer alıyor. Yutulması, kulağa girmesi hatta gözle teması halinde birtakım sıkıntılara neden olabiliyor. Kulaklık kullanımı da gözlük gibi kişisel koruyucu ekipmanlar arasında sayılabilir." diye konuştu.

Havuzlardan ishal gibi mide bağırsak yolu hastalıkları bulaşabileceğini aktaran Öztora, temiz olmayan havuz sularının kulak ve göz ağrısı de yapabileceğine işaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan kulaklarına inanamadı! 8 yaşındaki kızı köle olarak ailesinden alıp...Duyan kulaklarına inanamadı! 8 yaşındaki kızı köle olarak ailesinden alıp...
Sokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktıSokak ortasında saç saç baş başa kavga! Sebebi bakın ne çıktı
Saros sahillerinde emniyet şamandıralarıyla "güvenli yüzme alanları" oluşturuluyorSaros sahillerinde emniyet şamandıralarıyla "güvenli yüzme alanları" oluşturuluyor

Edirne Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:20
Öğle
13:22
İkindi
17:10
Akşam
20:14
Yatsı
21:44

Edirne Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cuma

İncinur Eczanesi
Merkez
Şimşek Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Deniz Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME- Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

GÜNCELLEME- Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.