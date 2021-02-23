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Yüzme havuzu olmayan tek ildi, ilk kazma vuruldu

23.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Çankırı’da inşa edilecek yarı olimpik yüzme havuzu için ilk kazma vuruldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak Çankırı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun inşaatına başlandı.

Çankırı’da inşa edilecek yarı olimpik yüzme havuzu için ilk kazma vuruldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak Çankırı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun inşaatına başlandı. Havuz yapımı hakkında bilgi veren firma yetkilisi Erman Ayık, "Hafriyat çalışmalarını bir hafta içerisinde tamamlayarak zemin güçlendirmesi, fore kazık çalışması, serve sıkıştırması ve beton çalışmalarına başlayacağız. 2022 yılının mayıs ayına kadar yarı olimpik yüzme havuzunu teslim etmeyi hedefliyoruz. Çankırı halkına yakışır, dünya standartlarında bir projeyi kazandıracak olmanın heyecanı içerisindeyiz" dedi.
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun yapılması için çok yoğun bir uğraş verdiklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, "Gelecek yılın ilk çeyreğinde havuzu Çankırı halkının hizmetine açmayı arzuluyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Çankırı Milletvekilleri Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Salim Çivitçioğlu’na ve projeye katkı sağlayan diğer devlet büyüklerine teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

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