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Yüzmede başarılı dereceler

30.01.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Yüzmede başarılı dereceler

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü Emre Kahraman, Türkiye Turkcell Yıldızlar Uzun Kulvar Milli Takım seçme müsabakasından 2 derece ile döndü.Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, katıldığı müsabakalarda derece elde ederek Eskişehir’i başarı ile temsil etmeye devam ediyor.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü yüzücüsü Emre Kahraman, Türkiye Turkcell Yıldızlar Uzun Kulvar Milli Takım seçme müsabakasından 2 derece ile döndü.
Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, katıldığı müsabakalarda derece elde ederek Eskişehir’i başarı ile temsil etmeye devam ediyor. 21-24 Ocak tarihleri arasında İstanbul Ergün Gürsoy olimpik yüzme havuzunda düzenlenen Türkiye Turkcell Yıldızlar Uzun Kulvar Milli Takım seçme müsabakasına katılan Emre Kahraman da önemli dereceler elde etti. Kahraman, 100 metre kurbağalama branşı seçmelerinde yüzdüğü derece ile final müsabakasına kalmaya hak kazandı ve yüzülen finallerde Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı. Kahraman ayrıca 50 metre kurbağalama branşında seçmelerde yüzdüğü derece ile final müsabakasına kalmaya hak kazanarak finallerde Türkiye 2’ncisi oldu.
Birinci olanın milli takıma katılmaya hak kazandığı müsabakada küçük bir farkla milli takımı kaçıran Kahraman, Nisan 2021’de yapılacak olan seçmelerde milli takıma girebileceğini göstermiş oldu.

Yüzmede başarılı dereceler

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