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Yüzyıllardır suyu kesilmeyen çeşme

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.08.2020 15:10 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Han ilçe merkezinde bulunan ve yüzyıllardır aktığı bilinen tarihi çeşme, serin suyu ile insanlara hizmet vermeyi sürdürüyor.İlçedeki Cumhuriyet meydanında bulunan tarihi çeşmenin yaptırıldığı tarihe ait kesin bir bilgi olmamakla birlikte 1630’lu yıllarda Hüsrev Paşa manzumesi ile birlikte yapıldığı sanılıyor.

Yüzyıllardır suyu kesilmeyen çeşme

Eskişehir’in Han ilçe merkezinde bulunan ve yüzyıllardır aktığı bilinen tarihi çeşme, serin suyu ile insanlara hizmet vermeyi sürdürüyor.
İlçedeki Cumhuriyet meydanında bulunan tarihi çeşmenin yaptırıldığı tarihe ait kesin bir bilgi olmamakla birlikte 1630’lu yıllarda Hüsrev Paşa manzumesi ile birlikte yapıldığı sanılıyor. Çeşmenin üzerinde tamir gördüğüne işaret eden mermer bir kitabe bulunuyor. 1235 tarihli kitabeden Vezir Reşit Paşa tarafından tamir ettirildiği ve kitabeyi de Vahit adında birinin kaleme aldığı anlaşılıyor.
Yapıldığı tarihten itibaren halka verdiği hizmeti bu güne kadar devam ettiren çeşme, serin suyu sebebi ile hayli rağbet görüyor. Üzerinde 3 kurna bulunan çeşmenin suyu yeraltı kaynağından besleniyor. Çeşmenin suyu, insanların kullanımının yanı sıra yakınlarında bulunan yalağı da doldurarak büyük ve küçükbaş hayvanların da ihtiyaçlarını karşılıyor.

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