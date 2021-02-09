Zabıta açıkta satış yapan ve yer işgalinde bulunan esnafı denetledi

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açıkta satış yapan ve kaldırım işgalinde bulunan esnafı denetleyerek uyarıda bulundu.

Halk sağlığı için sıkı bir denetim uygulayacaklarını, bu konuda esnafların duyarlı davranması gerektiğini kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Zabıta Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz Kapalı Çarşı’da bulunan peynirci ve kuruyemiş esnafları, başta olmak üzere tüm esnafa gerekli uyarıda bulundu. Dışarıda bulunan eşyaların içeri alınması için işyeri sahiplerini uyardık. Ayrıca üzeri açık şekilde satış yapmamaları ve vatandaşların geçişini engelleyecek şekilde dışarıya malzeme çıkarmamaları da hatırlatıldı. Esnafın dükkânında ürünleri dışarı taşırması ve kaldırım işgalleri görüntü kirliliğinin yanı sıra vatandaşların kaldırımda yürümesine engel oluyor. Ayrıca açıkta satış yapan ve halk sağlığını tehlikeye atan esnaflar da denetlendi. Açıkta satılarak tüketilen gıdaların sürekli olarak hava ile temasta bulunmasından dolayı mikropların rahatlıkla bulaşıp gıdaları bozabileceği ve zehirlenmelere yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın sağlıklı alışveriş yapabilmeleri için denetimlerimizi arttırdık. Sık sık yaptığımız kontroller ile kurallara uymayan esnaflarımızı uyarıyoruz. Denetimlerimiz artarak devam edecek." dedi.

