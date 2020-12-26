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Zabıta adayları spor testlerinde ter döktü

ANKARA HABERLERİ  | 26.12.2020 11:49 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi Başkanlığı bünyesinde, KPSS puanı ile zabıta memuru alımı için başlatılan süreç tamamlandı.

Mamak Belediyesi Başkanlığı bünyesinde, KPSS puanı ile zabıta memuru alımı için başlatılan süreç tamamlandı. Müracaat eden kişilerden puanı yeterli olanlar, mülakat ve uygulamalı sınav için çağrıldı. Mülakata çağrılan 250 adaya, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilk olarak sözlü mülakat yapıldı.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen mülakatın ardından zabıta adayları spor testine alınarak sıçrama, lastik, ağırlık, topa temas, takla, slalom, ve engel uygulamasına alınan adaylar 7 kategoride değerlendirildi.
Erkelerde 40 saniye kadınlar da ise 45 saniyede parkuru tamamlayan adaylar puan aldı. Zabıta memur adayları, fiziki yeterlilik parkurlarını tamamlayarak sınavı geçmek için ter döktü. Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayan sınav kapsamında sözlü ve yazılı sınavları başarıyla tamamlayan adayların asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacak.

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