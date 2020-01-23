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Zabıta denetimlerini sıklaştırdı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.01.2020 16:02 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da rutin olarak düzenlediği denetimlerini son dönemde sıklaştıran Büyükşehir Zabıta ekipleri, Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye zabıta ekipleriyle birlikte okul çevrelerindeki işletmelere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Şanlıurfa’da rutin olarak düzenlediği denetimlerini son dönemde sıklaştıran Büyükşehir Zabıta ekipleri, Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye zabıta ekipleriyle birlikte okul çevrelerindeki işletmelere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde binlerce tarihi geçmiş ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri okul çevrelerindeki bakkal tarzı küçük işletmeler, market, kasap ve fırınlara düzenlediği operasyonda son kullanma tarihi geçmiş gıdalar ele geçirdi. Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçe belediyeleri Zabıta ekipleri ile gerçekleştirilen operasyonlarda tarihi geçmiş çikolata, gofret, bisküvi, cips, et, tavuk ve ekmek gibi ürünlere el konularak işletmeler hakkında işlem yapıldı. Zabıta ekipleri merkez ilçe belediyelerinin de katılımı ile önümüzdeki süreçlerde denetimlerine devam edecek.

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