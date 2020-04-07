Zabıta ekipleri, bakkal, marketlerde maske ve hijyen denetimi yapıyor

Nevşehir’de vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda il merkezindeki tüm bakkal, büfe ve marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 6 ayrı ekiple gerçekleştirilen denetimlerde fırın ve ekmek büfelerinde satıcıların eldiven ve maske takıp takmadıklarını kontrol eden zabıta ekipleri, bakkal, büfe ve marketler de ise satışa sunulan ekmeklerin ambalajlı olup olmadıklarını kontrol ederek işletmecileri halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan kaçınarak salgına karşı eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Bakkal ve marketlerde müşterilerin sosyal mesafe kuralına göre ağırlanması konusunda da titizlikle denetimlerini sürdüren ekiplerin bugünkü denetimlerine eşlik eden Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, bakkal ve market görevlilerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için alınan sokağa çıkma yasağına, 20 yaş ve altındaki gençlerin de eklendiğini hatırlatarak, bu yaş grubuna satış yapılmaması ve müşterilerin markete maskesiz alınmaması konusunda bilgilendirmede bulundu. Erkut, zabıta ekiplerinin Belediye Başkanı Rasim Arı’nın üzerinde titizlikle durduğu bu konu ile ilgili denetimlerini il merkezindeki bütün fırın, büfe, bakkal ve marketlere yönelik olarak her gün periyodik olarak sürdüreceğini kaydetti.