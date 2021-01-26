Zabıta ekipleri ’engelli araç parkı’ ihlali yapanlara göz açtırmıyor

Kocaeli’de engelli vatandaşlara ayrılmış park yerlerinde çalışma yürüten zabıta ekipleri, uygunsuz park edilen ve engelli vatandaşları mağdur eden sürücülerin araçlarını tek tek otoparka çekiyor.

İzmit ilçesi sahil otoparkında engelli araç sürücülerinin mağdur olmaması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, engelli araç park yerini işgal eden ve kavşak içerisinde uygunsuz park yapan sürücülerin araçlarını çekiyor. Çekici araçlarla alınarak otoparka götürülen araçlar için sürücülere 65’er TL ceza da uygulanıyor.

"Böyle olunca da iki katı bir mağdurluk oluyor"

Engelli araç park yerlerinin diğer araçlar tarafından işgal edildiğinde mağdur olduklarını belirten Ümit Kart, "Burası engelli araçların park yeri görüyorsunuz. Yalnız burada engelli olmayan araçların da park edildiğini görüyoruz. Engelli olmayan araçlar buraya park ettiği zaman, engelli olan araçların ve şahısların buradan şehir merkezine yürümesi daha uzun mesafede oluyor ve engelliler mağdur oluyor. Zaten engelli olduğu için mağdur durumda, böyle olunca da iki katı bir mağdurluk oluyor. Bunun sebebi, engelli aracı olmayan ve engelli olmayan kişilerin buraya park etmesi sonucunda bunlar kaynaklanıyor" dedi.