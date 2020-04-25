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Zabıta ekipleri fırınları denetledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından pide, ekmek ve unlu mamullerin sağlıklı ve hijyenli koşullarda üretildiğini kontrol etmek amacıyla fırın denetimlerinin yapıldığı bildirildi.Yapılan denetimlerde, pidelerin gramajı, fırınların temizliği, etiket ve ambalaj kontrolüne kadar birçok konu titizlikle inceleniyor.Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Ramazan ayında vatandaşların huzur ve refahı için başta fırınlar olmak üzere gıda tatlı üretim noktalarının denetleniyor.

Kütahya’nın Emet Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından pide, ekmek ve unlu mamullerin sağlıklı ve hijyenli koşullarda üretildiğini kontrol etmek amacıyla fırın denetimlerinin yapıldığı bildirildi.
Yapılan denetimlerde, pidelerin gramajı, fırınların temizliği, etiket ve ambalaj kontrolüne kadar birçok konu titizlikle inceleniyor.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Ramazan ayında vatandaşların huzur ve refahı için başta fırınlar olmak üzere gıda tatlı üretim noktalarının denetleniyor. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ve insan odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri, Emet halkımızın sağlıklı, hijyen ve gramaj kurallarına uygun ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri tüketebilmesi amacıyla fırınlarımızı sık sık denetliyor. Yaptığımız denetimlerde temiz ve sağlıklı ürün üreten esnafa da teşekkür ediyoruz” dedi.

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