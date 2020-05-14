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Zabıta ekipleri hayvan sahiplerini uyardı

HAKKARİ HABERLERİ  | 14.05.2020 17:59 | Son Güncelleme

Hakkari Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda başıboş dolaşan büyük ve küçükbaş hayvan sahiplerini uyardı.Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kentin değişik noktalarında başıboş dolaşan büyük ve küçükbaş hayvan sahiplerine broşürü dağıtarak, 3 bin TL idari para cezası kesileceğini kendilerine tebliğ etti.Zabıta ekiplerinin ev ev dolaşarak hayvan sahiplerine dağıttığı broşürlerde, “İlimizde cadde ve sokaklarda dolaşan başıboş büyük ve küçükbaş hayvanlar toplanarak il dışına çıkartılacak ve sahiplerine 3 bin TL idare para cezası verilecekti” denildi.

Zabıta ekipleri hayvan sahiplerini uyardı

Hakkari Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda başıboş dolaşan büyük ve küçükbaş hayvan sahiplerini uyardı.
Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kentin değişik noktalarında başıboş dolaşan büyük ve küçükbaş hayvan sahiplerine broşürü dağıtarak, 3 bin TL idari para cezası kesileceğini kendilerine tebliğ etti.
Zabıta ekiplerinin ev ev dolaşarak hayvan sahiplerine dağıttığı broşürlerde, “İlimizde cadde ve sokaklarda dolaşan başıboş büyük ve küçükbaş hayvanlar toplanarak il dışına çıkartılacak ve sahiplerine 3 bin TL idare para cezası verilecekti” denildi.

Zabıta ekipleri hayvan sahiplerini uyardı

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