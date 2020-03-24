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Zabıta ekipleri ilacı biten KOAH hastası yaşlı adama yardım etti

SAKARYA HABERLERİ  | 24.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ilacı bittiği için zabıta ekiplerinden yardım isteyen yaşlı adamın isteği yerine getirildi.Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virisü için 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkmasına izin verilmiyor.

Zabıta ekipleri ilacı biten KOAH hastası yaşlı adama yardım etti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ilacı bittiği için zabıta ekiplerinden yardım isteyen yaşlı adamın isteği yerine getirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virisü için 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Bu kapsamda Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesinde oturduğu evinden sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarıya çıkamayan Muzaffer Şahin isimli yaşlı vatandaş Kaynarca Belediyesi Zabıta ekiplerine ulaşarak KOAH tedavisinde kullandığı ilaçlarının bittiğini ve sürekli kullandığı ilaçların isimlerini vererek alınmasını rica etti. Yaşlı adamın isteğini yerine getiren ekipler aldıkları ilaçları yaşlı adamın evine kadar götürüp teslim etti.
Yaşlı adam zabıta ekiplerine teşekkür ederken, yetkililer ilçe merkezinde yaptığı anonslar ile 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması yönündeki uyarılarını tekrarladı.

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