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Zabıta ekipleri kaldırım işgaline izin vermiyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesinde seyyar satıcılar ile iş yeri sahiplerinin ticari mallarla kaldırımları işgal etmesine son verdi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelinde kaldırım işgaline karşı denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesinde seyyar satıcılar ile iş yeri sahiplerinin ticari mallarla kaldırımları işgal etmesine son verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelinde kaldırım işgaline karşı denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Zabıta ekipleri, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesinde yayaların kullanım hakkı olan ancak seyyar satıcı ve iş yerleri tarafından yapılan kaldırım işgallerine son verdi.
Aziziye Mahallesinde gerçekleşen incelemelerde seyyar satıcılar ve bazı iş yerlerinin ticari mallarını yaya kullanım alanında sergileyerek kaldırımları tamamen işgal ettiklerini tespit eden zabıta ekipleri, söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu belirterek esnafın kaldırımları boşaltmasını istedi. Kaldırımlara konulan bazı tezgahları da kaldıran zabıta ekipleri, uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam edecek seyyar satıcı ve iş yerleri hakkında cezai işlem uygulanacağı uyarısı yaptı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Bakanlığının daha düzenli ve yaşanılabilir bir kent için denetimlerine devam edeceği kaydedildi.

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