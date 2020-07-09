Zabıta ekipleri, kaldırım işgallerine göz yummuyor

Kaldırım işgallerini ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalışan Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde denetimlerini sürüyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın talimatları çerçevesinde kaldırım işgalleri için denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, rutin aralıklarla şehir genelinde sürdürdüğümüz denetimlerimizin sonuncusunu şehir genelinde bir kez daha gerçekleştirdik. Yaptığımız denetimlerde kurallara uymayan esnaflarımızı uyararak, kaldırımları yayaların daha rahat kullanabilecekleri hale getirttik. Bundan sonra da çalışmalarımız aynı tempoyla devam edecek” diye konuştu. Vatandaşlar ise yapılan denetimlerde duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

