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Zabıta ekipleri korona için sokakta

BİTLİS HABERLERİ  | 03.06.2020 09:23 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında yeniden faaliyetine devam eden kahvehaneler başta olmak üzere diğer işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Bitlis Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılan ve yeniden açılmasına izin verilen lokanta, kafe, kahvehane, kafeterya gibi mekanların faaliyetini sürdürdüğü iş yerlerini denetledi.

Zabıta ekipleri korona için sokakta

Bitlis Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında yeniden faaliyetine devam eden kahvehaneler başta olmak üzere diğer işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Bitlis Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılan ve yeniden açılmasına izin verilen lokanta, kafe, kahvehane, kafeterya gibi mekanların faaliyetini sürdürdüğü iş yerlerini denetledi. Genelge kapsamında açık tutulan lokanta ve benzeri işletmelerde hijyen ve sosyal mesafe konusunda da bilgilendirme yapan zabıta ekipleri, kurallara uymayanları uyardı. Kontrollerde korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan ve yeniden çalışmalarına izin verilen işletmelerin büyük bölümünün yasağa uyduğu gözlenirken, belirlenen az sayıdaki iş yeri için de işlem yapıldı.
Genelge kapsamında açılmasına izin verilen işletmeler için “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçunu düzenleyen TCK’nın 195’nci maddesi uyarınca tutanak tutularak gerekli müeyyideler uygulandı. Zabıta ekipleri bazı çay ocaklarının kaldırım, yeşil alan ve iş hanı ortak kullanım bölgelerine sandalye ve tabure koyarak yasağı deldikleri görüldü. Bunlarla ilgili de yasal işlem başlatan zabıta yetkilileri, yasak ve kuralların halkın sağlığı için konulduğunu hatırlatıp tüm Bitlislileri uyardı.

Zabıta ekipleri korona için sokakta

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Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
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Guroymak
Y. Eczanesi
Hizan
Ulusoy Eczanesi
Tatvan
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