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Zabıta ekipleri pazar yerini denetledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.04.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde salı günleri kurulan ilçe pazarında satılan ürünlerin etiketleri kontrol edildi ve Korona virüs (Covid-19) tedbirleri eksiksiz uygulandı.Zabıta ve polis ekipleri tarafından pazar giriş ve çıkışlarında kontroller yapıldı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde salı günleri kurulan ilçe pazarında satılan ürünlerin etiketleri kontrol edildi ve Korona virüs (Covid-19) tedbirleri eksiksiz uygulandı.
Zabıta ve polis ekipleri tarafından pazar giriş ve çıkışlarında kontroller yapıldı. Maskesiz vatandaşlara maske verilerek pazara giriş yapmaları sağlandı.
Emet Belediyesi Zabıta Amiri Metin Şenel, yaptığı açıklamada,
’’Zabıta ekiplerimizce fahiş fiyat denetimleri yapılarak, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyarılar yapıldı. Belediyemiz tarafından pazarın çeşitli noktalarında dezenfekte kutuları konularak her hafta olduğu gibi halkın hizmetine sunuldu. Sosyal mesafe uyarası sürekli olarak vatandaşlarımıza yapıldı. Vatandaşlarımızın Ramazan ayı öncesi, mümkün olduğunca kısa sürede pazar ihtiyacını karşılayıp evlerine dönmesi sağlandı’’ dedi.

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