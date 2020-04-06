Zabıta ekipleri pazarda maske dağıttı

Bayburt’ta zabıta ekipleri halk pazarında vatandaşlara maske dağıttı.

Her geçen gün Türkiye’de ve Dünya’da etkisini hızla artırmaya devam eden Korona virüsüne karşı önlemler artırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında artık pazarlara maskesiz giriş yapılamıyor. Halk pazarlarının girişinde bekleyen polis ekipleri alışveriş için gelen vatandaşları maske takmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Maske takmayan kişiler ise pazar yerlerine alınmıyor.

Halk Pazarı’nda tedbiri elden bırakmayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafına ve alışveriş için gelen vatandaşlara eldiven ve maske dağıtarak uymaları geren kuralları bildirdi. Zabıta personeli ayrıca ateş ölçerle pazar esnafın ve vatandaşların ateşini de tedbir amaçlı kontrol etti.

Pazar esnafı da ellerinden geldikçe önlem aldıklarını ifade ederek sebze ve meyve fiyatlarında gözle görünür bir düşüş yaşandığını söyledi.

