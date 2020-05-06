YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Zabıta ekiplerinden bakkal ve market denetimi

Zabıta ekiplerinden bakkal ve market denetimi

KARABÜK HABERLERİ  | 06.05.2020 15:03 | Son Güncelleme

Yenice Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, korana virüs salgınına karşı ilçe merkezinde bulunan bakkal, büfe ve marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.Denetimleri gıda ve genel temizlik maddelerine yönelik yapan ekipler, fiyat etiketlerini inceledi.

Yenice Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, korana virüs salgınına karşı ilçe merkezinde bulunan bakkal, büfe ve marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Denetimleri gıda ve genel temizlik maddelerine yönelik yapan ekipler, fiyat etiketlerini inceledi. Reyondaki ürünlerin fiyatları kontrol edilerek , kasadan da aynı ürünleri geçerek fiyat değişikliği olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca son kullanma tarihini geçmiş ürünlerin kontrolü yapıldı.
Belediye Yazı İşleri Müdürü olan aynı zamanda Zabıta Komiserliğini yürüten Zekeriya Acar, “ Belediye olarak işletmeleri, bakkalları ve marketleri belirli aralıklarla denetliyoruz. Vatandaşlarımızın zor zamanını fırsata çevirmek isteyen işletmelere fırsat vermemeye çalışıyoruz. Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile kasadan da aynı ürünleri karşılaştırarak bir artış olup olmadığını inceliyoruz. Denetimlerimiz ilçemizde sık sık devam edecek. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik Yenice Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lamalar koronavirüse umut oldu! Lamalar koronavirüse umut oldu!
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

Dilşat Erdil, başarılarıyla girişimcilere ilham oluyor

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

‘Bir çay söyler misin’ dedi ve mahallenin bakkal borcunu sıfırladı

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat’ı uyurken buldu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

"Çevre ilçelere bu dönemde seyahat etmemeye özen gösterelim"

Karabük Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:34
Öğle
12:51
İkindi
16:44
Akşam
19:59
Yatsı
21:33

Karabük Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Çağlayan Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Cemal Mızrak Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vali Gürel’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Vali Gürel’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

Karabük'te piknik yapan 27 kişiye para cezası

Vali Gürel’den Emniyet Müdürü Tuğ’a ziyaret

Vali Gürel’den Emniyet Müdürü Tuğ’a ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.