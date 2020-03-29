YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Zabıta ekiplerinden ’evde kal’ çağrısı

Zabıta ekiplerinden ’evde kal’ çağrısı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da zabıta ekipleri, megafonla vatandaşları uyararak sokağa çıkmamaları yönünde anons yaptı.Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi zabıta ekiplerinin, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır’da zabıta ekipleri, megafonla vatandaşları uyararak sokağa çıkmamaları yönünde anons yaptı.
Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi zabıta ekiplerinin, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler, sokak sokak megafonlarla anons yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Ekipler, anonslarda "Ülkemiz genelinde yaygın hale gelen sağlık hastalığı nedeniyle, çalışmayan yaşlı ve gençlerimizin sağlık açısından dışarı çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

BUDO seferleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında durduruldu

BUDO seferleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında durduruldu

Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak’tan

Evden çıkamayanlara gıda ve hijyen paketi Yedi Başak’tan

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Diyarbakır Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
04:40
Sabah
06:02
Öğle
12:29
İkindi
16:00
Akşam
18:46
Yatsı
20:03

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

Diyarbekirspor’dan Play-Off için dev adım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.