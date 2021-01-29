YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

29.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat, reyon-kasa fiyat çıkış denetimleri gerçekleştirdi.Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi çabuk bozulabilecek ürünler denetlendi.

Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde fiyat, reyon-kasa fiyat çıkış denetimleri gerçekleştirdi.
Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi çabuk bozulabilecek ürünler denetlendi. Kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine bakan ekipler, denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol etti. Denetimlerde, etiket kontrolü yapan ve etiket ile kasa fiyatlarının tutup tutmadığını inceleyen zabıta ekipleri ayrıca, fahiş fiyat kontrolünü de sağladı.
Korona virüs salgını nedeniyle halk sağlığının söz konusu olduğu hassas süreç de dikkate alınarak sık aralıklarla yapılan denetimlerle olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Ordu Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:35
Öğle
12:47
İkindi
15:24
Akşam
17:48
Yatsı
19:11

Ordu Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

İbnisina Eczanesi
Altinordu
Nur Eczanesi
Altinordu
Tayfun Eczanesi
Altinordu
Gazi Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Seyitoğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Atila Ada Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Gerçeker Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Ordu'da yarım asırlık aile firması 40 ülkeye fındık ihraç ediyor

Ordu'da yarım asırlık aile firması 40 ülkeye fındık ihraç ediyor

Genç turizmciler “bahçeden sofraya” üretecekler

Genç turizmciler “bahçeden sofraya” üretecekler

Bahçesinde bulduğu yırtıcı kuşu sağlığına kavuşturdu

Bahçesinde bulduğu yırtıcı kuşu sağlığına kavuşturdu

Altınordu’da okullar dezenfekte edildi

Altınordu’da okullar dezenfekte edildi

Ordu’dan sis manzarası

Ordu’dan sis manzarası

Ordu’da kano ve yelken sporuna büyük ilgi

Ordu’da kano ve yelken sporuna büyük ilgi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.