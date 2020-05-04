Zabıta ekiplerinden fırınlara denetim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirlerinden dolayı sık sık incelemelerde bulunduğu fırın ve matadorlarda bu kez Ramazan ayı dolayısıyla denetim gerçekleştirdi.

Şehir merkezinde bulunan tüm fırın ve matadorlarda gerçekleştirilecek olan denetimler çerçevesinde hijyen, ruhsat ve gramaj incelemesi yapan ekipler, ayrıca un ve katkı maddeleri ile çalışanlar ve işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarını da kontrol ediyor.

Yapılan denetimlerden sonra kurallara uymayan işyerlerine uyarı ve cezai işlem uyguladıklarını söyleyen yetkililer, vatandaşların gıda ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde tüketmeleri için denetimlerinin ara vermeden devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, “Adıyaman Belediyesi olarak halkımızın sağlığını ciddi şekilde önemsiyoruz. Bunun için korona virüs tedbirleri kapsamında sık sık denetlediğimiz fırınları bu kez Ramazan ayı dolayısıyla bir kez daha denetliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için de denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceği. Yaptığımız denetimlerde hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda ve işlemde bulunduk” diye konuştu.



