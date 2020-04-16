YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

Zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Korona virüsten dolayı fırsatçılık yapan un satıcıları ile ilgili gelen şikayetleri değerlendiren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, un değirmenlerinde ve un satılan işyerlerinde fiyat denetimine çıktı.Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezinde un satılan iş yerleri ile un değirmenlerinde fiyat denetimi yaptı.Gerçekleştirilen denetimle ilgili bilgi veren yetkililer, korona virüsü fırsat bilerek halkın en temel gıda maddelerinin fiyatlarını fahiş seviyede arttıran ve bundan dolayı vatandaşlar tarafından şikayet edilen un değirmenlerinde ve un satılan işyerlerinde fiyat denetimi yaptıklarını ve yüksek fiyatla satış yapan işyerlerine gerekli cezai işlemin uygulandığını söyledi.

Korona virüsten dolayı fırsatçılık yapan un satıcıları ile ilgili gelen şikayetleri değerlendiren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, un değirmenlerinde ve un satılan işyerlerinde fiyat denetimine çıktı.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte şehir merkezinde un satılan iş yerleri ile un değirmenlerinde fiyat denetimi yaptı.
Gerçekleştirilen denetimle ilgili bilgi veren yetkililer, korona virüsü fırsat bilerek halkın en temel gıda maddelerinin fiyatlarını fahiş seviyede arttıran ve bundan dolayı vatandaşlar tarafından şikayet edilen un değirmenlerinde ve un satılan işyerlerinde fiyat denetimi yaptıklarını ve yüksek fiyatla satış yapan işyerlerine gerekli cezai işlemin uygulandığını söyledi. Yetkililer, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini de vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var Kraliçe'nin her broşunun bir anlamı var
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Sağlıktaki başarı, Türkiye'ye yönelik "güvenli liman" algısını güçlendiriyor

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Korona virüse karşı jeotermal temizlik

Önce tünele sonra pazara

Önce tünele sonra pazara

Antalya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 266 kişiye para cezası verildi

Antalya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 266 kişiye para cezası verildi

Adıyaman Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:43
Öğle
12:32
İkindi
16:13
Akşam
19:10
Yatsı
20:31

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Eylül Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Özdemir Eczanesi
Golbasi
Karakaya Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karantina altına alınan köyde bir pozitif vaka daha çıktı

Karantina altına alınan köyde bir pozitif vaka daha çıktı

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.