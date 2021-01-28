YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Zabıta ekiplerine teşekkür ziyareti

Zabıta ekiplerine teşekkür ziyareti

28.01.2021 09:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zabıta ekiplerine teşekkür ziyareti

Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kovit-19 surecinde mesai gözetmeksizin görevlerini yapan Aşkale Zabıta Karakolunu ziyaret ederek personele teşekkür ettiler.İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr.

Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kovit-19 surecinde mesai gözetmeksizin görevlerini yapan Aşkale Zabıta Karakolunu ziyaret ederek personele teşekkür ettiler.
İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, 11 Mart itibari ile başlayan Kovit-19 sürecinde ilçe genelinde mesai gözetmeksizin görevlerini yerine getiren zabıta memurlarına teşekkür etti.
Karaloğlu, süreçte tüm kolluk kuvvetlerinin büyük fedakarlık ortaya koyduğunu belirterek, Aşkale Belediyesi Zabıta ekiplerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Zabıta ekiplerine teşekkür ziyareti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:20
Öğle
12:33
İkindi
15:12
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Uzun Eczanesi
Palandoken
Yenı Arastırma Eczanesi
Palandoken
Gülakar Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Yaşam Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde kar yağışı bekleniyor

Numan Kurtulmuş ETSO Meclisi’nde konuştu;

Numan Kurtulmuş ETSO Meclisi’nde konuştu;

Yaban hayatı unutulmadı

Yaban hayatı unutulmadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TRT Haber canlı yayınında konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TRT Haber canlı yayınında konuştu:

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Üretim projelerine odaklandılar

Üretim projelerine odaklandılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.