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Zabıta ekiplerinin denetleme çalışmaları

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.06.2020 17:22 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde gerçekleştirdiği denetleme ve kontrol çalışmalarına, koronavirüs tedbirleri kapsamında aralıksız devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, koronavirüs salgını doğrultusunda yaptığı kontrol çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde gerçekleştirdiği denetleme ve kontrol çalışmalarına, koronavirüs tedbirleri kapsamında aralıksız devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, koronavirüs salgını doğrultusunda yaptığı kontrol çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlgili bakanlıklar tarafından alınan kararlar, titizlik ile mesai sürdüren ekipler tarafından denetleniyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bakanlıklarca faaliyetleri belirlenen iş yerlerinin genelgelere uygunluğunu kontrol ediyor. Ekipler iş yerlerinde halk sağlığının önemi doğrultusunda denetleme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında lokantaların hijyen kurallarına uygunluğu, koronavirüs tedbirlerinin alınması, sosyal mesafe şartları gibi hususlar titizlik ile inceleniyor. Lokantalar, restoranlar, pastane ve benzeri işyerlerinin herhangi bir risk oluşmaması için gerekli bilgilendirme ve denetimler aksatılmıyor.
Konu hakkında Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa’yı arayabiliyor.

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